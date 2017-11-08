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03:18 (мск), источник: Восток Медиа

Владивосток сегодня охватят отключения электричества

Без света останутся дома на Русской, Алеутской, Борисенко и многих других улицах города.

Источник: Reuters

Сотрудники МУПВ «ВПЭС» сегодня, 8 ноября, продолжат заниматься плановым ремонтом объектов во Владивостоке. В связи с этим более 190 домов временно останутся без энергоснабжения, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт предприятия.

Энергетики начнут в 9:00 и закончат к 17 часам. В зависимости от сложности ремонта, длительность отключений составит от двух до восьми часов. В списке — следующие адреса :

Адмирала Завойко: 4, 6, 8, 10;.

Адмирала Нахимова: 6;.

Александровича: 61, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120а, 126, 126 В, 130, 130а;.

Алеутская: 19, 61;.

Борисенко: 40, 42, 48, 48а, 50;.

Волховская: 2, 4, 10, 14;.

5-я Восточная: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 34 — 37, 37а, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;.

Врачебный переулок.

Героев Варяга: 8, 10;.

Гризодубовой: 57, 71, 90, 94, 98, 100, 101, 103;.

Калинина: 4, 17 В, 19, 21, 23, 25, 27;.

Киевская: 15, 20, 22;.

Кирова: 105;.

Корнилова: 11;.

2-я Круговая: 10;.

Лиманная: 79, 79а, 170 — 172, 174, 176, 178, 180а, 180б, 182, 184а, 184б, 186, 186а, 188;.

Надибаидзе: 17а, 19;.

Нейбута: 10;.

Некрасовская: 53/2, 55, 57, 59, 59а, 61;.

Никифорова: 2, 41а;.

Октябрьская: 6, 8, 10, 12, 13;.

Партизанский проспект: 62, 62а;.

Песчанка: 1, 1/1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19;.

Пихтовая: 8, 8а, 10, 12, 12а;.

Путятинская: 99;.

Рокоссовского: 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6 — 10, 10/1, 12 — 23, 25, 27, 31;.

Русская: 68/1, 72а, 74;.

Сафонова: 11, 11а, 14, 16, 33;.

Станция Весенняя: 9257;.

Стальского: 1 — 18, 20;.

Тетюхинская: 1, 1а, 1б, 1 В, 3, 28, 30;.

Фирсова: 10;.

Яхтовая: 2198 метров на юго-запад.

Кроме того, 8 и 9 ноября часть домов Владивостока останется без холодной воды.

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