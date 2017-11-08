Вандалы свернули камень несостоявшейся статуи Ленина на сопке Крестовой во Владивостоке

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Владивосток, 8 ноября, PrimaMedia.

Неизвестные вандалы разрушили памятный камень на сопке Крестовой во Владивостоке, установленный на высоте в 1972 году и извещающий о «скорой установке» здесь огромной бронзовой статуи вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Грандиозную статую, как известно, на сопке так и не установили, а вот камень с табличкой до недавнего времени напоминал о некогда существовавшем замысле, сообщает ИА PrimaMedia.

Корр. агентства, побывавший на вершине сопки, обнаружил, что камень с памятной табличкой свернут со своего места. Соседствующий с «ленинским» камнем металлический крест не поврежден. Кроме того, разрушен так называемый «лабиринт» — выложенная из камней фигура на ровной площадке недалеко от вершины.

Напомним, что во времена СССР на вершине сопки Крестовой планировали установить огромную статую Ленина, а на Орлиной сопке — Сталина. Эти двое должны были встречать заходящие на рейд корабли, как статуя Свободы в Нью-Йорке или даже как статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Но планам не суждено было сбыться, а на вершине Крестовой остался камень с табличкой, на которой эти самые планы описываются.

Как сообщает «Старый Владивосток», проект, будь он осуществлен, должен был затмить все уже имевшиеся памятники Ленину и поразить-впечатлить на всю оставшуюся жизнь всякого, кто посетил бы Владивосток. Действительно, замысел у партийного и советского руководства страны был грандиозный: водрузить на сопке Крестовой во Владивостоке огромный, высотой примерно с 10-этажный дом (более 30 метров), бронзовый памятник вождю мирового пролетариата, дабы сия «глыба матерого человечища», как маяк, указывала верный путь к коммунизму.

В 1972 году по этому поводу вышло постановление ЦК КПСС. Кроме возведения монумента, который было поручено выполнить авторскому коллективу под руководством Народного художника СССР, скульптора П. И. Бондаренко, предусматривалось открытие филиала Центрального музея В. И. Ленина во Владивостоке по ул. Крыгина. Согласно проекту, предусматривался снос 68 частных жилых домов, озеленение и благоустройство высвобожденной таким образом территории, где намеревались создать площадь для торжественных церемоний, парадную лестницу, видовые площадки и т. д. Финансирование всего этого грандиозного строительства планировали вести «из целевых средств фонда наглядной агитации ЦК КПСС, не затрагивая финансовых средств города». В действительности же, как нам удалось установить, КПСС обещала выделить 3 млн рублей на изготовление и установку монумента, а остальные 10 млн должна была выделить местная казна.

В октябре 1972 года на вершине Крестовой в торжественной обстановке установили памятный камень с табличкой.

В цехе № 14 «Дальзавода» был сооружен макет монумента, состоящий из трех секций. В 1981 году макет без лишнего шума вывезли на сопку Крестовую для «привязки к местности», но на этом дело и застопорилось. Первоначально планировалось, что памятник будет отлит из бронзы. Однако, когда все посчитали, от этого замысла отказались — Приморье в таком случае исчерпало бы в одночасье годовой лимит бронзы. После раздумий решили сэкономить на вожде и соорудить монумент из керамзитобетона. Однако осуществить и этот проект было непросто по причине проблемы с финансированием. И в течение восьми лет макет занимал большие производственные площади 14-го цеха «Дальзавода», из-за чего предприятие несло немалые убытки.

25 февраля 1990 года бюро крайкома КПСС наконец приняло решение о демонтаже макета. Получилось даже символично: к моменту крушения Советского Союза заводским пролетариатом был разрушен и макет памятника его основателю, мусор вывезли на свалку.