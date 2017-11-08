Молодым мамам помогают власти Приморья
Профессиональная подготовка женщин Приморья, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, завершена, об этом «Deita. ru» сообщили в администрации Приморского края.
Профессиональная подготовка женщин Приморья, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, завершена, об этом «Deita. ru» сообщили в администрации Приморского края.
В этом году более трехсот молодых матерей получили новые профессии или прошли повышение квалификации по уже имеющейся специальности. Краевому бюджету это обошлось в три с половиной миллиона рублей.
По информации, предоставленной департаментом труда и социального развития Приморского края, в текущем году за направлением на бесплатное обучение обратились сорок две жительницы Владивостока, по 28 — в Уссурийске и Находке. В Кавалеровском, Октябрьском, Черниговском и Чугуевском районах квалификацию повысили по шесть
Директор департамента Лилия Лаврентьева отметила, что подготовка ведется по специальностям, которые на сегодняшний день востребованы в Приморье, — это работники учреждений здравоохранения, бухгалтера, секретари, специалисты кадровых служб, дошкольных учреждений, работников торговых предприятий.
По словам
Отмечается, что возможность бесплатно обучиться в Приморье имеют не только женщины в декрете. Также профессиональную подготовку могут пройти безработные женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей.
Владимир Путин уверен, что такая помощь важна не только для конкретных семей, но и для демографии страны в целом.
Таисия Масина.