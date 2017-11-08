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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Молодым мамам помогают власти Приморья

Профессиональная подготовка женщин Приморья, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, завершена, об этом «Deita. ru» сообщили в администрации Приморского края.

В этом году более трехсот молодых матерей получили новые профессии или прошли повышение квалификации по уже имеющейся специальности. Краевому бюджету это обошлось в три с половиной миллиона рублей.

По информации, предоставленной департаментом труда и социального развития Приморского края, в текущем году за направлением на бесплатное обучение обратились сорок две жительницы Владивостока, по 28 — в Уссурийске и Находке. В Кавалеровском, Октябрьском, Черниговском и Чугуевском районах квалификацию повысили по шесть женщин-декретниц.

Директор департамента Лилия Лаврентьева отметила, что подготовка ведется по специальностям, которые на сегодняшний день востребованы в Приморье, — это работники учреждений здравоохранения, бухгалтера, секретари, специалисты кадровых служб, дошкольных учреждений, работников торговых предприятий.

По словам вице-губернатора края Павла Серебрякова, работа по повышению квалификации или получению новой, востребованной профессии обязательно продолжится в 2018 году. Средства на эти цели уже запланированы.

Отмечается, что возможность бесплатно обучиться в Приморье имеют не только женщины в декрете. Также профессиональную подготовку могут пройти безработные женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Владимир Путин уверен, что такая помощь важна не только для конкретных семей, но и для демографии страны в целом.

Таисия Масина.

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