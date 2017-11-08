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03:21 (мск), источник: Восток Медиа

Мокрый снег пройдёт в южных и центральных районах Хабаровского края

Осадки будут кратковременными.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 93% 762 мм рт. ст. 5 м/с

Осадки в виде мокрого снега прогнозируют синоптики в центральных и южных районах Хабаровского края в среду, 8 ноября. На севере обойдётся без подобных сюрпризов, зато станет немного теплее.

В Хабаровске дневная температура понизится до 2−4 °C. Небольшой снег. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до +1…-1 °C. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура поднимется до −1…−3 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Советской Гавани дневная температура останется на отметке 3−5 °С. Пройдёт мокрый снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.

В Охотске дневная температура поднимется до −9…−11. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 2−4 °C. Небольшие осадки в виде мокрого снега. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до −2…−4 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до −5…−7 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чумикане дневная температура поднимется до −3…−5 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 1−3 °C. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до −1…−3 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до 2−4 °C. Небольшие осадки. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

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