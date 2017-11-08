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03:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Синоптики рассказали, что принесет циклон в Приморье

Приморские синоптики не радуют прогнозами, сообщает «Deita. ru».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 93% 762 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: ДЕЙТА

По информации Примгидромета, в течение следующих суток циклон продолжит смещаться по территории Приморского края. Ночью и утром ожидаются умеренные осадки преимущественно в виде дождя со снегом. Это на большей территории края. В остальной части осадки пройдут весьма сильные.

Ветер в крае днем северо-западный, умеренный до сильного, 8- 13 м/c, на побережье сильный, 14 -19 м/с. Температура воздуха -1 +4 градуса, на юге +5 +10.

Во Владивостоке ветер утром северо-западный, сильный, 8−13 метров в секунду. Днем северо-западный, сильный, 15−20 метров в секунду. Температура воздуха при этом днем +6 +8 градусов.

Таисия Масина.

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