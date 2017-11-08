Синоптики рассказали, что принесет циклон в Приморье

По информации Примгидромета, в течение следующих суток циклон продолжит смещаться по территории Приморского края. Ночью и утром ожидаются умеренные осадки преимущественно в виде дождя со снегом. Это на большей территории края. В остальной части осадки пройдут весьма сильные.