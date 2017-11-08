Синоптики рассказали, что принесет циклон в Приморье
Приморские синоптики не радуют прогнозами, сообщает «Deita. ru».
Приморские синоптики не радуют прогнозами, сообщает «Deita. ru».
По информации Примгидромета, в течение следующих суток циклон продолжит смещаться по территории Приморского края. Ночью и утром ожидаются умеренные осадки преимущественно в виде дождя со снегом. Это на большей территории края. В остальной части осадки пройдут весьма сильные.
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Таисия Масина.