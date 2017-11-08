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03:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Застрявшие в Эмиратах приморские моряки скоро вернутся домой

Трем членам экипажа, ранее не имевшим возможности покинуть танкер, выданы паспорта, визы и авиабилеты.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 ноября, PrimaMedia.

Члены экипажа танкера «Каролина Винд», в течение нескольких месяцев вынужденно находящиеся в порту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в ближайшее время вернутся в Приморье. Об этом главе края Андрею Тарасенко доложили в ходе совещания во вторник, 7 ноября. Как сообщил конкурсный управляющий компании-судовладельца ООО «Находка-Портбункер» Владислав Нуриев, в настоящее время трем морякам, ранее не имевшим возможности покинуть танкер, выданы паспорта, визы и авиабилеты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Вылет назначен на четверг, 9 ноября. Компания заключила договоры с новыми сотрудниками, которые сменят предыдущий экипаж, они вчера уже отправились в ОАЭ. Еще три члена команды, прибывшие на танкер в сентябре этого года, продолжат свою работу на судне. С ними также заключены договоры, и в ближайшее время они не планируют возвращаться на родину», — рассказал представитель компании.

Отметим, сейчас на судне «Каролина Винд» в соответствии с требованиями российского и международного законодательства находится минимальный состав экипажа — шесть человек.

Также судно не может быть продано, поскольку находится в залоге у АО «Газпромбанк».

При этом «Каролина Винд» — не единственное судно ООО «Находка-Портбункер», заблокированное в порту Шарджа. С июня этого года в ОАЭ находится также танкер «Кристал Ист». На данное судно «Газпромбанком» наложен арест. В настоящий момент жизнеобеспечение танкера поддерживают семь членов экипажа, которые также должны быть возвращены на родину.

По словам Владислава Нуриева, компания намерена произвести замену моряков в ближайшее время.

«По требованию иностранной стороны мы можем поменять экипаж на данном судне только в полном составе, то есть семь на семь. Сейчас команда уже подобрана, в течение нескольких дней мы завершим оформление документов и направим моряков в Шардж. Соответственно находящаяся там команда сможет вернуться домой», — доложил представитель ООО «Находка-Портбункер».

С просьбой помочь экипажу судна «Каролина Винд» к врио губернатора обратилась одна из жен моряков, проживающая в Приморье. Она сообщила, что на танкере заканчиваются продукты питания, вода и топливо. Кроме того, экипажу не выплачивается заработная плата. При этом моряки не имеют возможности самостоятельно вернуться домой.

Андрей Тарасенко взял ситуацию под личный контроль и оперативно связался с Генеральным Консулом Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах Гочей Буачидзе. В результате телефонного разговора сотрудниками диппредставительства был принят ряд мер, по итогам которых экипаж был обеспечен водой и продуктами питания, частично была погашена задолженность по заработной плате. Кроме того, на танкер было завезено топливо.

Ряд действий в соответствии с поручением врио губернатора также был предпринят сотрудниками департамента международного сотрудничества Приморья и краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства. В частности, было направлено официальное письмо на имя конкурсного управляющего ООО «Находка-Портбункер» Владислава Нуриева с требованием незамедлительно принять меры для скорейшего возвращения членов экипажа танкера «Каролина Винд» на родину, проводились переговоры с Представительством МИД России во Владивостоке, АО «Газпромбанк», Генеральным Консульством Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах, поддерживалась связь с родственниками моряков, ожидающих возвращения в Россию.

Сейчас, по словам Владислава Нуриева, компания занимается решением вопросов, связанных с выводом танкеров «Каролина Винд» и «Кристал Ист» из акватории иностранного государства и реализацией имущества ООО «Находка-Портбункер» для погашения задолженности перед кредиторами. В ближайшее время судовладелец проведет переговоры с руководством АО «Газпромбанк» на предмет снятия ареста с судна «Кристал Ист» и дальнейшего разрешения сложившейся ситуации.

Справка: ООО «Находка-Портбункер» — одна из крупнейших бункеровочных компаний на Дальнем Востоке России, имеющая в собственности 11 танкеров-бункеровщиков общим дедвейтом более 43 тысяч тонн.

Основными видами деятельности компании являются бункеровка всех типов судов, агентирование и рейдовое обслуживание, перевозка, реализация темных и светлых нефтепродуктов на акваториях и нефтебазах дальневосточного региона, включая порты в Приморья, Камчатки, Сахалина и Чукотки.

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