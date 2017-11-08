Филиал Корейского института судостроения и морской инженерии могут открыть в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 ноября, PrimaMedia.

Филиал Корейского института судостроения и морской инженерии в скором времени может открыться в Приморском крае. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи в Сеуле главы Минвостокразвития Александра Галушки и президента Корейского института судостроения и морской инженерии KRISO господина Cу Сан Хена, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

«Мы хотим создать совместный российско-корейский центр для развития судостроительной промышленности, трансфера технологий и развития морской инженерии на Дальнем Востоке. В качестве ключевых направлений мы предлагаем совместную разработку технологий проектирования судов, научно-исследовательскую деятельностью для освоения Северного морского пути», — рассказал господин Cу Сан Хен.

Регион, который обеспечивает 80% общероссийского вылова рыбы, на сегодняшний день практически не имеет в пользовании новых судов.

«Рыболовный флот в большинстве своем устарел и для нас его обновление является важнейшим вопросом. Заслуженным авторитетом в мировом кораблестроении рыбопромысловых судов пользуются южнокорейские специалисты. Поэтому вам мы предлагаем в первую очередь занять нишу в области рыболовного судостроения», — заявил Александр Галушка.

По словам заместителя Минвостокразвития Александра Крутикова, правительство РФ реализует механизм, согласно которому квоты на вылов предоставляются только тем компаниям, которые строят новые суда или рыбоперерабатывающие заводы на территории России.

«Механизм только запускается, и предприятия только формируют запрос на суда», — добавил он.

В свою очередь генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов заверил, что институт получит всю необходимую поддержку для построения эффективной работы на Дальнем Востоке.