В России вступили в силу единые правила проезда транспорта при круговом движении

Как сообщал «Югополис», касающиеся кругового движения поправки вступили в силу 8 ноября. Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, въезжающим придется уступать дорогу.

Между тем, новые правила проезда по кольцам не коснутся Краснодара. По мнению городских транспортников, в дополнительных изменениях из-за новых правил ПДД в Краснодаре нет необходимости.