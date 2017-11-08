В России вступили в силу единые правила проезда транспорта при круговом движении
С 8 ноября водители автомобилей, въезжая на круговой перекресток, обязан уступить дорогу другим транспортным средствам, уже движущимся по кругу.
С 8 ноября водители автомобилей, въезжая на круговой перекресток, обязан уступить дорогу другим транспортным средствам, уже движущимся по кругу.
Как сообщал «Югополис», касающиеся кругового движения поправки вступили в силу 8 ноября. Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, въезжающим придется уступать дорогу.
Подобные правила действуют во многих европейских городах.
Между тем, новые правила проезда по кольцам не коснутся Краснодара. По мнению городских транспортников, в дополнительных изменениях