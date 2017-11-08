Комсомольские спасатели не успели помочь рыбаку на резиновой лодке
Мужчина самостоятельно выбрался на берег и ушёл.
Мужчина самостоятельно выбрался на берег и ушёл.
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Спасателей на берег Амура вызвали очевидцы, которые увидели человека на льдине. На место отправилась группа сотрудников ведомства на аэроботе. Они провели разведку, но никого не обнаружили.
«На берегу в районе Набережной находились несколько рыбаков, они пояснили, что незадолго до приезда спасателей их “коллега” вышел в акваторию на маленькой резиновой, буквально игрушечной лодке. На такой хорошо плавать летом по спокойной воде, но уж явно не при минусовой температуре в период ледостава на Амуре», — рассказал начальник Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России Евгений Грязнов.
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