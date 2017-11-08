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04:03 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольские спасатели не успели помочь рыбаку на резиновой лодке

Мужчина самостоятельно выбрался на берег и ушёл.

В Комсомольске-на-Амуре в реке едва не утонул рыбак на «игрушечной» резиновой лодке. Ему на помощь выехали спасатели, однако мужчина сумел выбраться на берег и скрыться до приезда сотрудников МЧС.

Спасателей на берег Амура вызвали очевидцы, которые увидели человека на льдине. На место отправилась группа сотрудников ведомства на аэроботе. Они провели разведку, но никого не обнаружили.

«На берегу в районе Набережной находились несколько рыбаков, они пояснили, что незадолго до приезда спасателей их “коллега” вышел в акваторию на маленькой резиновой, буквально игрушечной лодке. На такой хорошо плавать летом по спокойной воде, но уж явно не при минусовой температуре в период ледостава на Амуре», — рассказал начальник Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России Евгений Грязнов.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального спасательного отряда, позже выяснилось, что лодка была повреждена, рыбак серьёзно промок, но успел добраться до берега и ретировался до приезда спасателей.

Похожий случай произошёл в Комсомольске-на-Амуре в конце октября. Мужчина отправился на рыбалку и провалился под лёд. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и погиб.

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