Коммунальная авария оставила без холодной воды 62 дома, школы и детские сады в Хабаровске

По состоянию на 7.00 часов 8 ноября в Хабаровске нет отключений горячего водоснабжения. Из-за порыва на водоводе без холодной воды временно остаются 62 жилых дома, две школы и два детских сада, расположенные по Матвеевскому шоссе и улицам: Мирной, Кочнева, Дончука, Расковой и Моторной, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.