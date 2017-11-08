Коммунальная авария оставила без холодной воды 62 дома, школы и детские сады в Хабаровске
Специалисты работают над её устранением.
Специалисты работают над её устранением.
Хабаровск, 8 ноября, AmurMedia.
По состоянию на 7.00 часов 8 ноября в Хабаровске нет отключений горячего водоснабжения.
По информации единой диспетчерской службы, газом заправлено 23 ГРУ или 52,53 тонны топлива.
В городе не работает 33 лифта.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 155 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства, ночью — 15. С дорог и улиц города вывезено 83,88 кубометра мусора. На хабаровские трассы высыпано 0,3 тонны противогололедных средств.
За нарушение правил парковки эвакуировано 16 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 34 ДТП, зафиксировано семь возгораний, на пульт «03» поступило 680 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышло 645 единиц транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов, 583 автобуса.