Кошка премьера Новой Зеландии погибла под колесами автомобиля
Животное было известно на всю страну и даже имело собственный аккаунт в Twitter.
Животное было известно на всю страну и даже имело собственный аккаунт в Twitter.
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Кошка по кличке Паддлз
«С грустью сообщаю, что Паддлз погибла — во вторник вечером ее раздавила автомашина неподалеку от дома премьер-министра», — уточнил он.
«Всем тем, кто
Паддлз стала всеобщей любимицей в Новой Зеландии после прихода к власти в конце прошлого месяца нового правительства, которое возглавила ее хозяйка, лидер лейбористов Джасинда Ардерн. Жители страны начали в шутку называть Паддлз «первой кошкой Новой Зеландии», а несколько недель назад неизвестный завел от имени «первой кошки» страничку в Twitter, которая мгновенно стала очень популярной у любителей животных.