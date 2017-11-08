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03:12 (мск), источник: ТАСС

Кошка премьера Новой Зеландии погибла под колесами автомобиля

Животное было известно на всю страну и даже имело собственный аккаунт в Twitter.

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МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Кошка по кличке Паддлз премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн погибла под колесами автомашины. Об этом сообщил в среду представитель пресс-службы правительства страны.

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«С грустью сообщаю, что Паддлз погибла — во вторник вечером ее раздавила автомашина неподалеку от дома премьер-министра», — уточнил он.

«Всем тем, кто когда-либо терял любимое животное, понятно, как нам сейчас грустно. Паддлз очень любили, и не только мы», — написала сама Ардерн на своей странице в Fаcebook.

Паддлз стала всеобщей любимицей в Новой Зеландии после прихода к власти в конце прошлого месяца нового правительства, которое возглавила ее хозяйка, лидер лейбористов Джасинда Ардерн. Жители страны начали в шутку называть Паддлз «первой кошкой Новой Зеландии», а несколько недель назад неизвестный завел от имени «первой кошки» страничку в Twitter, которая мгновенно стала очень популярной у любителей животных. Премьер-министр утверждала, что ни она, ни ее спутник жизни популярный телеведущий Кларк Гейфорд не имели никакого отношения к этой страничке и не были знакомы с автором посланий, которые публиковались от имени Паддлз.

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