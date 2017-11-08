Кошка премьера Новой Зеландии погибла под колесами автомобиля

«Всем тем, кто когда-либо терял любимое животное, понятно, как нам сейчас грустно. Паддлз очень любили, и не только мы», — написала сама Ардерн на своей странице в Fаcebook.

Паддлз стала всеобщей любимицей в Новой Зеландии после прихода к власти в конце прошлого месяца нового правительства, которое возглавила ее хозяйка, лидер лейбористов Джасинда Ардерн. Жители страны начали в шутку называть Паддлз «первой кошкой Новой Зеландии», а несколько недель назад неизвестный завел от имени «первой кошки» страничку в Twitter, которая мгновенно стала очень популярной у любителей животных. Премьер-министр утверждала, что ни она, ни ее спутник жизни популярный телеведущий Кларк Гейфорд не имели никакого отношения к этой страничке и не были знакомы с автором посланий, которые публиковались от имени Паддлз.