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04:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Олимпиаду «Высшая проба» предлагают написать юным жителям Хабаровского края

Школьники из Хабаровского края могут принять участие в межрегиональной олимпиаде «Высшая проба». Интеллектуальное соревнование проводит Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» вместе с другими ведущими российскими вузами.

Участникам предлагают проверить свои знания по 22 предметам: от электроники и вычислительной техники, физики и экономики до восточных языков, дизайна и журналистики. Впервые школьники смогут написать олимпиаду по финансовой грамотности. Задания по этому предмету будут открыты для учеников 9−11 классов.

Соревнования проведут в два этапа. Отборочный тур пройдет с 25 ноября по 10 декабря 2017 года, заключительный — с 1 по 7 февраля 2018 года. На первом этапе участникам нужно будет решить задания дистанционно, по Интернету. Второй тур организуют в очной форме. Список городов, в котором он будет проходить, опубликуют в конце декабря.

Зарегистрироваться для участия можно до 20 ноября на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу НИУ ВШЭ.

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