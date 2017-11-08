Олимпиаду «Высшая проба» предлагают написать юным жителям Хабаровского края

Участникам предлагают проверить свои знания по 22 предметам: от электроники и вычислительной техники, физики и экономики до восточных языков, дизайна и журналистики. Впервые школьники смогут написать олимпиаду по финансовой грамотности. Задания по этому предмету будут открыты для учеников 9−11 классов.

Соревнования проведут в два этапа. Отборочный тур пройдет с 25 ноября по 10 декабря 2017 года, заключительный — с 1 по 7 февраля 2018 года. На первом этапе участникам нужно будет решить задания дистанционно, по Интернету. Второй тур организуют в очной форме. Список городов, в котором он будет проходить, опубликуют в конце декабря.