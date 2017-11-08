На набережную Хабаровска привезут из леса белок
У них есть многоквартирный домик и достаточно корма.
У них есть многоквартирный домик и достаточно корма.
На набережной Хабаровска появились белки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Грызуны всё чаще встречаются в районе пешеходного фонтана и открытого бассейна, а также возле Универсального краевого спортивного комплекса.
Для белок на набережной уже построили два домика. Один из них даже можно назвать многоквартирным. Он находится неподалёку от лестницы, ведущей на улицу Серышева. Второй установлен около бассейна.
— Чёрные белочки встречались в парковой зоне и раньше, но их было буквально