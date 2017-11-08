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04:12 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На набережную Хабаровска привезут из леса белок

У них есть многоквартирный домик и достаточно корма.

На набережной Хабаровска появились белки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Грызуны всё чаще встречаются в районе пешеходного фонтана и открытого бассейна, а также возле Универсального краевого спортивного комплекса.

Для белок на набережной уже построили два домика. Один из них даже можно назвать многоквартирным. Он находится неподалёку от лестницы, ведущей на улицу Серышева. Второй установлен около бассейна.

 — Чёрные белочки встречались в парковой зоне и раньше, но их было буквально одна-две, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга. — Сейчас их гораздо больше. Думаю, это связано с тем, что на набережной высаживаются хвойные деревья, в том числе кедры, а также здесь есть подкормка. В домиках белки находят орешки и семечки, которые им приносят жителя города. Однако на контакт с людьми белки пока не идут, сфотографировать юрких зверьков тоже непросто. В будущем, возможно, популяция грызунов увеличится. По словам Дениса Кульги, предприятие обратилось в комитет охотничьего хозяйства Минприроды края с просьбой привезти из леса ещё белок, чтобы они радовали гостей набережной.

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