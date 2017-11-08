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05:02 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли в Англии останки древнейших «прямых» предков человека

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Палеонтологи нашли на юге Англии останки небольшого крысоподобного существа, которое жило на Земле примерно 145 миллионов лет назад, в эпоху динозавров, и является сегодня самым древним родичем человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Источник: Reuters

«Мой аспирант, Грант Смит, изучал образцы пород начала мелового периода, собранные на побережье графства Дорсет, надеясь найти в них что-то интересное. Достаточно неожиданно ему удалось найти не одну, а сразу две окаменелости, пару крайне удивительных зубов, которые никогда раньше не встречались в породах этого возраста. Когда я посмотрел на них, у меня упала челюсть», — заявил Стив Свитмэн из университета Портсмута (Великобритания).

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Как рассказывают ученые, предполагаемые предки человека и шимпанзе, наших ближайших родичей сегодня, разделились примерно 8−9 миллионов лет назад. Первые представители рода Homo, как сегодня считают палеонтологи, возникли около 3 миллионов лет назад в Восточной или Южной Африке, однако останки их древнейших родичей — сахелянтропов и орроринов — были найдены гораздо севернее, на территории Чада и Кении.

Еще более древние останки примитивных приматов, живших на Земле примерно 15−30 миллионов лет назад, находят исключительно на территории Азии и Европы, что заставляет многих ученых считать, что наши древнейшие прямые предки могли появиться не в Африке, а на территории других континентов.

Свитмэн и его коллеги нашли первые свидетельства того, что древнейшие прямые предки человека действительно жили на территории будущей Европы и Азии, изучая образцы пород, которые сформировались на знаменитом Юрском побережье примерно 145 миллионов лет назад.

В начале мелового периода Европы не существовало — она находилась на дне моря Тетис и представляла собой набор островов, отделенных друг от друга мелководными проливами и морями.

Окаменелости, которые нашли Свитмэн и Смит на берегу сегодняшнего моря, как вспоминает ученый, сразу напомнили ему зубы современных млекопитающих и их примитивных родичей, живших в конце мелового периода, а не древнейших теплокровных существ, многобугорчатых млекопитающих, бесследно вымерших вместе с динозаврами, чей расцвет как раз приходится на начало мела.

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Это делает их обладателей древнейшими «прямыми» родичами человека, о существовании которых мы знаем сегодня. Помимо них, на эту роль претендуют так же два вида животных, чьи останки были найдены в Китае — Eomaia scansoria и Juramaia sinensis, однако недавно палеонтологи, как отмечает Свитмэн, усомнились в том, что они являются родичами современных млекопитающих.

Как и большинство млекопитающих той эпохи, первая из находок Свитмэна и Смита, получившая имя Durlstotherium newmani, «млекопитающее из залива Дарлстоун», обладала небольшими размерами и питалась насекомыми, выползая из укрытий лишь ночью. Второй зуб, как предполагают ученые, принадлежал близкому родичу этого существа, которое было названо Durlstodon ensomi.

«Эти зубы были необычно “продвинутыми” для своего времени — они могли разрезать пищу на кусочки, пронзать и дробить ее. Высокая степень их износа говорит о том, что их обладатель дожил до почтенного возраста. Это, скорее всего, было сделать не так то просто, учитывая, что соседями этих существ были хищные динозавры», — заключает ученый.

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