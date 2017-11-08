Профессор: В инфекционных отделениях хабаровских больниц не хватает мест

Источник: РИА "Новости"

В инфекционных стационарах Хабаровска недостаточно мест — сейчас они обеспечены койками только на 60%. Кроме того, в двух районах края нет врачей-инфекционистов. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации специалистов здравоохранения Татьяна Макарова.

«[В целом] укомплектованность инфекционными койками в Хабаровском крае достаточная — так, в Комсомольске даже есть некоторый переизбыток, но в Хабаровске не хватает 40% инфекционных коек. Проблема решается следующим образом: в ближайшее время будет разработан проект по строительству типовой детской инфекционной больницы», — рассказала Татьяна Макарова.

Специалист добавила, что в Вяземском и Хабаровском районах края нет инфекционистов. Планируется, что врачи этого профиля начнут работать там в 2018 году.

По словам Татьяны Макаровой, самые распространенные инфекции в Хабаровском крае — кишечные и респираторные.

«Чаще всего наше население болеет острыми респираторными вирусными инфекциями, включая гриппозную, и острыми кишечными инфекциями, — говорит доктор медицинских наук. — Так как мы часто выезжаем за рубеж, есть угроза завоза ряда других инфекционных заболеваний, например лихорадки Зика. Особенно это касается Таиланда и Вьетнама. Заболевание передается с помощью укуса комара. Неблагополучная ситуация сейчас в мире по чуме — [эпидемия началась] на острове Мадагаскар. Неблагополучная ситуация в мире по геморрагическим лихорадкам. Но пока в нашем крае ситуация по данным инфекциям стабильная».

Напомним, в конце октября хабаровчанин, который отдохнул на острове Бали, завез в краевую столицу корь.