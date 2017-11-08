Профессор: В инфекционных отделениях хабаровских больниц не хватает мест
По словам специалиста, в городе собираются строить новое медицинское учреждение.
По словам специалиста, в городе собираются строить новое медицинское учреждение.
В инфекционных стационарах Хабаровска недостаточно мест — сейчас они обеспечены койками только на 60%. Кроме того, в двух районах края нет
«[В целом] укомплектованность инфекционными койками в Хабаровском крае достаточная — так, в Комсомольске даже есть некоторый переизбыток, но в Хабаровске не хватает 40% инфекционных коек. Проблема решается следующим образом: в ближайшее время будет разработан проект по строительству типовой детской инфекционной больницы», — рассказала Татьяна Макарова.
Специалист добавила, что в Вяземском и Хабаровском районах края нет инфекционистов. Планируется, что врачи этого профиля начнут работать там в 2018 году.
По словам Татьяны Макаровой, самые распространенные инфекции в Хабаровском крае — кишечные и респираторные.
«Чаще всего наше население болеет острыми респираторными вирусными инфекциями, включая гриппозную, и острыми кишечными инфекциями, — говорит доктор медицинских наук. — Так как мы часто выезжаем за рубеж, есть угроза завоза ряда других инфекционных заболеваний, например лихорадки Зика. Особенно это касается Таиланда и Вьетнама. Заболевание передается с помощью укуса комара. Неблагополучная ситуация сейчас в мире по чуме — [эпидемия началась] на острове Мадагаскар. Неблагополучная ситуация в мире по геморрагическим лихорадкам. Но пока в нашем крае ситуация по данным инфекциям стабильная».
Напомним, в конце октября хабаровчанин, который отдохнул на острове Бали, завез в краевую столицу корь.
Согласно результатам опроса, который прошел в эфире «Утра с “Губернией”», 46% респондентов защищаются от инфекций с помощью прививок, 46% принимают лекарства, когда заболевают, а 14% не делают ни того, ни другого.