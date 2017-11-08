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08:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В ГИБДД подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель»

Сегодня в ГИБДД Новосибирска подвели итоги акции «Нетрезвый водитель», которая проходила в прошедшие праздничные выходные. И по статистике каждый час в течение трех дней задерживали одного пьяного за рулем.

Остап Григорьянц, корреспондент: «Это утро одно из самых непростых для сотрудников ГИБДД — первый день после праздников. На дежурство заступает порядка 30-ти экипажей на всю территорию города Новосибирска».

Штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора либо два года — строгое наказание, если инспектор почувствует запах. Те, кого останавливали на выезде из города, сегодня оказались вне подозрений.

Пока Новосибирск трое суток подряд праздновал, сотрудники ГИБДД каждый час задерживали одного пьяного за рулем. Алкоголь или наркотики в крови обнаружили у 78 водителей.

Евгений Маслюк, начальник отдела ГИБДД г. Новосибирска: «У нас в этом году 14 человек погибло в результате ДТП, где сопутствующим фактором послужило управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году эта цифра была 13 человек. На одного больше. Это уже такой определенный звоночек.

4 с половиной тысячи водителей с начала этого года. Задержаны в нетрезвом виде за рублем автомобиля. Сравнимо с населением небольшого городка области. Новосибирские общественники решили попробовать уменьшить численность этого городка. Покупая сегодня пенный напиток — новосибирец обязательно увидит на бутылке предупреждение. И, считают организаторы акции — задумается.

Ирина Морозова, председатель общественной организации «Форпост»: «Мы сталкиваемся иногда с тем, что люди говорят — со мной никто и никогда на эту тему не разговаривал. Вроде бы очевидный факт, а с другой стороны, когда с человеком разговариваешь, когда он видит какие-то вещи, задумывается.

10 000 наклеек на пластиковые бутылки — одна из многих акций. Она будет продолжаться, говорят и полицейские, и общественники. Враг коварный. И в борьбе с зеленым змием все средства хороши.

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