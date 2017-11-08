К Новому году хабаровчанам подарят оригинальный фонтан из Челябинска (ВИДЕО)

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Хабаровск, 8 ноября, AmurMedia.

Жители Хабаровска получат к Новому году оригинальный подарок: на стадионе имени Ленина появится уникальный фонтан. Вместо брызг воды горожане увидят движение света под музыкальные композиции. Конструкцию привезут из Челябинска и установят на месте пешеходного фонтана, рассказал корр. ИА AmurMedia директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.

Информагентство уже писало, что водная развлекательная конструкция на стадионе имени Ленина появилась в конце лета. Установка пешеходного фонтана напротив домашней площадки футболистов «СКА-Хабаровска» стала частью программы реконструкции набережной Амура. Осенью сооружение законсервировали, а теперь планируют поставить на его месте зимнюю альтернативу.