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05:27 (мск), источник: АиФ Красноярск

«Теплой аллеи» в Красноярске хватило на неделю

Вязанные свитера для деревьев таинственно исчезли в один день.

Два месяца несколько девушек, выигравших конкурс по оформлению городских пространств, вязали разноцветные одежды для 12 тополей возле ТЮЗа.

31 октября в Красноярске открылся этот необычный артобъект. Многим горожанам понравилось фотографироваться на фоне необычно ярких деревьев. Увы, искусства хватило ровно на одну неделю. 7 ноября праздничные одежды таинственным образом исчезли. Не нашлось даже свидетелей, хотя местные жители в один голос утверждают, что утром вязанные полтона были на месте, а к обеду исчезли.

Авторы идеи просят помощи в поиске похитителей.

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