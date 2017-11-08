«Теплой аллеи» в Красноярске хватило на неделю

31 октября в Красноярске открылся этот необычный артобъект. Многим горожанам понравилось фотографироваться на фоне необычно ярких деревьев. Увы, искусства хватило ровно на одну неделю. 7 ноября праздничные одежды таинственным образом исчезли. Не нашлось даже свидетелей, хотя местные жители в один голос утверждают, что утром вязанные полтона были на месте, а к обеду исчезли.