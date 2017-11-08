«Теплой аллеи» в Красноярске хватило на неделю
Вязанные свитера для деревьев таинственно исчезли в один день.
Вязанные свитера для деревьев таинственно исчезли в один день.
Два месяца несколько девушек, выигравших конкурс по оформлению городских пространств, вязали разноцветные одежды для 12 тополей возле ТЮЗа.
31 октября в Красноярске открылся этот необычный артобъект. Многим горожанам понравилось фотографироваться на фоне необычно ярких деревьев. Увы, искусства хватило ровно на одну неделю. 7 ноября праздничные одежды таинственным образом исчезли. Не нашлось даже свидетелей, хотя местные жители в один голос утверждают, что утром вязанные полтона были на месте, а к обеду исчезли.
Авторы идеи просят помощи в поиске похитителей.