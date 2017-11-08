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06:03 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край будет активнее популяризировать сдачу норм ГТО

Депутаты краевого парламента уверены, что среди населения есть солидные резервы потенциальных «значкистов».

Источник: Восток Медиа

Темпы внедрения в Хабаровском крае комплекса «Готов к труду и обороне» обсудили депутаты регионального парламента с руководителями муниципальных районов, чиновниками краевого правительства и другими сторонами, заинтересованными в этом вопросе. На очередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике, отметили, что в целом в крае выполнили рекомендации «круглого стола» по популяризации ГТО, который состоялся более года назад.

Как подчеркнула председатель думского комитета Валентина Мешкова, в 2016 году прозвучали чёткие ориентиры для органов местного самоуправления. Сегодня на официальном сайте комплекса ГТО зарегистрировано более 50 тысяч жителей края, свыше восьми тысяч приняли участие в его сдаче. На знаки отличия нормативы выполнили 6801 человек, из них 1300 — получили золотые знаки, 3130 — серебряные, ещё 2299 смогли претендовать только на «бронзу».

«В крае проходят акции, фестивали, спортивные праздники, развивается движение Спорт для всех». Краевые этапы конкурса ГТО проходят согласно установленному плану. В районах организовано обучение специалистов края по программе повышения квалификации, подготовлены судьи. В 2017 году субсидии на реализацию этих мероприятий получили все 19 муниципальных образований. В ряде районов созданы центры по выполнению испытаний ГТО, — сказала Валентина Мешкова.

Перед депутатами выступила руководитель регионального центра тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО Елена Пономарёва. Она также отметила, что интерес к комплексу в регионе неуклонно повышается.

«Взрослое население проявляет высокую активность. Сегодня реальностью стали не только краевые этапы по сдаче норм ГТО, но и мероприятия всероссийского уровня, выход в финальную часть соревнований федерального масштаба. Хабаровский край показывает на них высокие результаты, конкурируя, в том числе, со всеми российскими регионами сразу», — подчеркнула Елена Пономарёва.

Заместитель председателя думского комитета Сергей Сокуренко напомнил, что региону по-прежнему есть «куда расти».

«Главные цели внедрения комплекса — это патриотическое воспитание и массовость увлечения физической культурой и спортом. Сегодня в Хабаровском крае проживают более миллиона человек, а в сдаче поучаствовали лишь восемь тысяч человек. Цифра представляется достаточно скромной, какие есть проблемы? В том числе и с получением субсидий, участвуют ли районы в этой жизни сами?», — поинтересовался депутат.

Елена Пономарёва ответила, что одним из критериев получения субсидии как раз является софинансирование: чтобы получить поддержку, половину суммы район должен учесть в своём бюджете. Именно поэтому размер субсидии для разных районов отличается.

«Что касается более активного внедрения населения в выполнение нормативов комплекса, могут отметить, что нужно больше работать со взрослым населением: дети и молодёжь охвачены в достаточной степени. Рекомендуем предприятиям и организациям вести работу по привлечению и поощрению жителей Хабаровского края, участвующих в сдаче норм ГТО», — отметила руководитель центра.

Сергей Сокуренко выразил уверенность, что Хабаровский край сумеет воспользоваться имеющимися в его распоряжении возможностями и вывести популярность комплекса ГТО на гораздо более высокий уровень.

«Мы видим, что резервы у нас в крае в этой сфере есть. Есть разные источники финансирования: сегодня в бюджете края мы закладываем достаточно серьёзные деньги на инициативы граждан. Одна из таких инициатив — спортивный фестиваль в Хабаровске, в рамках которого в этом году были вовлечены в выполнение нормативов комплекса ГТО организации, старшее поколение краевой столицы. Есть некоммерческие организации, которые могли бы привлекать средства в виде грантов на развитие комплекса ГТО и, в целом, для пропаганды здорового образа жизни. Нужно использовать эти ресурсы», — отметил Сергей Сокуренко,

Его поддержала Валентина Мешкова (которая на прошедших выходных на личном примере показала, что нормы комплекса ГТО под силу выполнить каждому, заслужив золотой знак). По её мнению, в стране проходит серьёзная подготовка людей к здоровому образу жизни.

«Комплекс ГТО — это не просто очередная кампания. Наша задача самим быть в этом ярким примером. Правда за один день сдать все нормативы практически невозможно, нужно готовиться, и сегодня в крае для этого условия есть. Кроме того, важно гнаться не за количеством участников, а за качеством выполнения норм, чтобы комплекс “Готов к труду и обороне” соответствовал своим целям и задачам», — отметила председатель комитета.

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