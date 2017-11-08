Хабаровский край будет активнее популяризировать сдачу норм ГТО
Депутаты краевого парламента уверены, что среди населения есть солидные резервы потенциальных «значкистов».
Депутаты краевого парламента уверены, что среди населения есть солидные резервы потенциальных «значкистов».
Темпы внедрения в Хабаровском крае комплекса «Готов к труду и обороне» обсудили депутаты регионального парламента с руководителями муниципальных районов, чиновниками краевого правительства и другими сторонами, заинтересованными в этом вопросе. На очередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике, отметили, что в целом в крае выполнили рекомендации «круглого стола» по популяризации ГТО, который состоялся более года назад.
Как подчеркнула председатель думского комитета Валентина Мешкова, в 2016 году прозвучали чёткие ориентиры для органов местного самоуправления. Сегодня на официальном сайте комплекса ГТО зарегистрировано более 50 тысяч жителей края, свыше восьми тысяч приняли участие в его сдаче. На знаки отличия нормативы выполнили 6801 человек, из них 1300 — получили золотые знаки, 3130 — серебряные, ещё 2299 смогли претендовать только на «бронзу».
«В крае проходят акции, фестивали, спортивные праздники, развивается движение Спорт для всех». Краевые этапы конкурса ГТО проходят согласно установленному плану. В районах организовано обучение специалистов края по программе повышения квалификации, подготовлены судьи. В 2017 году субсидии на реализацию этих мероприятий получили все 19 муниципальных образований. В ряде районов созданы центры по выполнению испытаний ГТО, — сказала Валентина Мешкова.
Перед депутатами выступила руководитель регионального центра тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО Елена Пономарёва. Она также отметила, что интерес к комплексу в регионе неуклонно повышается.
«Взрослое население проявляет высокую активность. Сегодня реальностью стали не только краевые этапы по сдаче норм ГТО, но и мероприятия всероссийского уровня, выход в финальную часть соревнований федерального масштаба. Хабаровский край показывает на них высокие результаты, конкурируя, в том числе, со всеми российскими регионами сразу», — подчеркнула Елена Пономарёва.
Заместитель председателя думского комитета Сергей Сокуренко напомнил, что региону
«Главные цели внедрения комплекса — это патриотическое воспитание и массовость увлечения физической культурой и спортом. Сегодня в Хабаровском крае проживают более миллиона человек, а в сдаче поучаствовали лишь восемь тысяч человек. Цифра представляется достаточно скромной, какие есть проблемы? В том числе и с получением субсидий, участвуют ли районы в этой жизни сами?», — поинтересовался депутат.
Елена Пономарёва ответила, что одним из критериев получения субсидии как раз является софинансирование: чтобы получить поддержку, половину суммы район должен учесть в своём бюджете. Именно поэтому размер субсидии для разных районов отличается.
«Что касается более активного внедрения населения в выполнение нормативов комплекса, могут отметить, что нужно больше работать со взрослым населением: дети и молодёжь охвачены в достаточной степени. Рекомендуем предприятиям и организациям вести работу по привлечению и поощрению жителей Хабаровского края, участвующих в сдаче норм ГТО», — отметила руководитель центра.
Сергей Сокуренко выразил уверенность, что Хабаровский край сумеет воспользоваться имеющимися в его распоряжении возможностями и вывести популярность комплекса ГТО на гораздо более высокий уровень.
«Мы видим, что резервы у нас в крае в этой сфере есть. Есть разные источники финансирования: сегодня в бюджете края мы закладываем достаточно серьёзные деньги на инициативы граждан. Одна из таких инициатив — спортивный фестиваль в Хабаровске, в рамках которого в этом году были вовлечены в выполнение нормативов комплекса ГТО организации, старшее поколение краевой столицы. Есть некоммерческие организации, которые могли бы привлекать средства в виде грантов на развитие комплекса ГТО и, в целом, для пропаганды здорового образа жизни. Нужно использовать эти ресурсы», — отметил Сергей Сокуренко,
Его поддержала Валентина Мешкова (которая на прошедших выходных на личном примере показала, что нормы комплекса ГТО под силу выполнить каждому, заслужив золотой знак). По её мнению, в стране проходит серьёзная подготовка людей к здоровому образу жизни.
«Комплекс ГТО — это не просто очередная кампания. Наша задача самим быть в этом ярким примером. Правда за один день сдать все нормативы практически невозможно, нужно готовиться, и сегодня в крае для этого условия есть. Кроме того, важно гнаться не за количеством участников, а за качеством выполнения норм, чтобы комплекс “Готов к труду и обороне” соответствовал своим целям и задачам», — отметила председатель комитета.