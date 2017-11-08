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06:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

Балетную школу для детей откроют в Иркутске

Балетная школа для детей появится в Иркутске к сентябрю 2018 года.

Балетную школу для детей создадут на базе Иркутского театрального училища в Иркутске к сентябрю 2018 года. Об этом 8 ноября 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра культуры и архивов региона Ольгу Стасюлевич. В школу будут принимать детей, которые окончили начальную школу и уже занимаются классическим танцем. Обучение в балетной школе займёт девять лет. Занятия будут идти в трёх местах: общеобразовательные дисциплины воспитанники будут изучать в школе № 15 Иркутска, сценическое мастерство — в Иркутском театральном училище, хореографию — в балетных классах музыкального театра.

В дальнейшем балетной школе в Иркутске потребуются дополнительные площади, которых нет в театральном училище. Решается вопрос о выделении части здания на ул. Карла Маркса, в котором ранее располагался кинотеатр «Гигант». Для его ремонта и реконструкции в 2018 году планируют разработать проектно-сметную документацию, в 2019 году — провести ремонт.

«Мы проработали вопросы создания новой специальности в Иркутском театральном училище — “артист балета”, получения лицензии для неё, открытия отдельного класса в школе № 15 для воспитанников балетной школы, — рассказала Ольга Стасюлевич. — Сейчас нам необходим балетмейстер, который бы занимался детьми в балетной школе. Этот человек на высоком уровне должен преподавать именно классическую хореографию».

Еще одна задача балетмейстера — создавать классические хореографические постановки в музыкальном театре Иркутска, где уже есть балетная труппа. Её предлагается увеличить и ориентировать на создание полноценных классических постановок — балетов. Художественный руководитель государственного театра «Русский балет», ранее премьер, а позже художественный руководитель балетной труппы Большого театра, руководитель кафедры хореографии балетмейстерского факультета Российского института театрального искусства ГИТИС Вячеслав Гордеев посетил музтеатр и отметил высокий уровень мастерства артистов. Он сообщил, что размер сцены театра соответствует необходимым параметрам, есть необходимые площади для репетиций — это два зала, в ближайшее время оборудуют третий. Когда труппа будет увеличена, начнётся работа по постановке полноценного классического балета.

«Мы должны работать одновременно по всем направлениям — это создание специальности в театральном училище, увеличение труппы в музыкальном театре для постановки классического спектакля, — подчеркнул губернатор Иркутской области Сергей Левченко. — Мы также направим группу студентов в ГИТИС на заочное отделение на балетмейстерском факультете. Балет ждут и в Иркутске, и в других городах».

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