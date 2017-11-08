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08:15 (мск), источник: VN.ru

Гуляющих по трассе медведей сфотографировали в Колыванском районе

Фото убегающих медведей сделал один из пользователей социальных сетей в Колыванском районе Новосибирской области. Медвежья семья заснята по дороге недалеко от Пономаревки, административного центра в Колыванском районе.

Источник: VN.ru

«Снимок был сделан утром. Я за рулем, а фотографировала жена. Медведей и прочую живность видим часто», — прокомментировал фото Виктор Лоскутов.

«Средь бела дня, вот так, нагло, посреди дороги — медведи совсем распоясались!», — возмущается в социальных сетях Людмила. С ней соглашаются и другие комментаторы, сходясь во мнении, как опасно было бы в этот момент «сломаться».

Добавим, нашествие медведей на населенные пункты началось еще в середине июля, когда автомобилисты заметили трех медведей на Колыванской трассе — они одновременно переходили дорогу.

«Северный объезд и Колыванское шоссе, три медведя пришли со стороны реки Оби. Их увидели на этой же развязке, они крутятся на пятачке. Это неконтролируемый хищник, в лесу очень мало ягоды, медведи не могут себя прокормить. В поисках безопасного места и пропитания они перемещаются в Кудряшовский бор», — сообщил охотовед Кудряшовского бора Сергей Букрин.

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