Прогноз погоды по Казахстану на среду, 8 ноября
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут осадки. Лишь на юге и
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут осадки. Лишь на юге и
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра — 15−20 м/с.
В
В Акмолинской области ночью и утром местами туман, днем местами усиление ветра — 15−20 м/с.
В Павлодарской области ночью и утром ожидается туман, днем местами гололед.
Ночью в
В Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и