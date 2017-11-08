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07:30 (мск), источник: Forbes.kz

Прогноз погоды по Казахстану на среду, 8 ноября

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут осадки. Лишь на юге и юго-востоке без осадков, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 87% 765 мм рт. ст. 6 м/с

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра — 15−20 м/с.

В Северо-Казахстанской области — туман, днем местами гололед, низовая метель, усиление ветра — 15−20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром местами туман, днем местами усиление ветра — 15−20 м/с.

В Павлодарской области ночью и утром ожидается туман, днем местами гололед.

Ночью в Восточно-Казахстанской, днем в Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра — 15−20 м/с.

В Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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