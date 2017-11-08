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08:17 (мск), источник: VN.ru

Новые ПДД на площадях с круговым движением заработали в Новосибирске

Сегодня, восьмого ноября, в России вступили в силу новые правила дорожного движения, касающиеся проезда перекрестков с круговым движением. Отныне приоритет здесь будут иметь водители, которые движутся непосредственно по кругу. Другим водителям придется им уступать.

«Перекресток при этом должен быть обозначен знаком «Круговое движение», — пишут «Известия». В то же время, при работающем светофоре или установленных знаках приоритета водитель обязан пересечь перекресток в соответствии с требованиями.

Ранее в МВД объяснили необходимость установления приоритета при круговом движении из-за действия разных схем проезда перекрестков, что приводит к заторам и увеличивает риск ДТП.

Начальник пресс-службы ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов добавил, что 30 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».

«В ПДД внесен новый пункт 13.111, устанавливающий приоритет проезда перекрестка с круговым движением. Штраф за нарушение нового требования правил составляет тысячу рублей. Постановление вступило в силу сегодня, восьмого ноября», — добавил представитель ГИБДД Новосибирска.

С десятого ноября в России начнут действовать дополнительные поправки в ПДД. Накануне Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым внесены поправки в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».

«Водителю, не уступившему дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей, — добавил VN.ru Сергей Страдымов. — Ранее штраф составлял 1,5 тысячи. Документ подготовлен в связи с высоким уровнем аварийности на пешеходных переходах».

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