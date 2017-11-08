Новые ПДД на площадях с круговым движением заработали в Новосибирске

«Перекресток при этом должен быть обозначен знаком «Круговое движение», — пишут «Известия». В то же время, при работающем светофоре или установленных знаках приоритета водитель обязан пересечь перекресток в соответствии с требованиями.

Ранее в МВД объяснили необходимость установления приоритета при круговом движении из-за действия разных схем проезда перекрестков, что приводит к заторам и увеличивает риск ДТП.

Начальник пресс-службы ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов добавил, что 30 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».

«В ПДД внесен новый пункт 13.111, устанавливающий приоритет проезда перекрестка с круговым движением. Штраф за нарушение нового требования правил составляет тысячу рублей. Постановление вступило в силу сегодня, восьмого ноября», — добавил представитель ГИБДД Новосибирска.

С десятого ноября в России начнут действовать дополнительные поправки в ПДД. Накануне Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым внесены поправки в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».