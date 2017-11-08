Советник Трампа ходил в «Макдоналдс» за чизбургером президенту

Дональд Трамп попросил поваров приготовить сэндвич «Роял чизбургер» без соленых огурцов и с дополнительной порцией кетчупа, однако им не удалось выполнить запрос президента.
Тогда помощник главы государства Кит Шиллер отправился в ближайший «Макдоналдс» на Нью-Йорк-авеню, где купил для Трампа чизбургер и пирожок с яблоками, сообщает Politico.
Дональд Трамп известен своей любовью к фастфуду. В частности, продукции сетей «Домино», «Макдоналдс» и KFC. При этом президент не курит, не пьет спиртные напитки и кофе.
Еще одно пристрастие президента США — диетическая кока-кола. Ранее корреспонденту агентства The Associated Press удалось выяснить, что рабочий кабинет Трампа оснащен специальной красной кнопкой, при нажатии которой прислуга приносит политику стакан с кока-колой.