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06:32 (мск), источник: Известия

Советник Трампа ходил в «Макдоналдс» за чизбургером президенту

Бывший телохранитель и советник президента США Дональда Трампа Кит Шиллер ходил в ближайший «Макдоналдс» за чизбургером для своего начальника, когда кухня Белого дома не смогла удовлетворить кулинарные предпочтения главы государства.

Источник: AP 2017

Дональд Трамп попросил поваров приготовить сэндвич «Роял чизбургер» без соленых огурцов и с дополнительной порцией кетчупа, однако им не удалось выполнить запрос президента.

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Тогда помощник главы государства Кит Шиллер отправился в ближайший «Макдоналдс» на Нью-Йорк-авеню, где купил для Трампа чизбургер и пирожок с яблоками, сообщает Politico.

Дональд Трамп известен своей любовью к фастфуду. В частности, продукции сетей «Домино», «Макдоналдс» и KFC. При этом президент не курит, не пьет спиртные напитки и кофе.

Еще одно пристрастие президента США — диетическая кока-кола. Ранее корреспонденту агентства The Associated Press удалось выяснить, что рабочий кабинет Трампа оснащен специальной красной кнопкой, при нажатии которой прислуга приносит политику стакан с кока-колой.

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