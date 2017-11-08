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06:29 (мск), источник: Newslab.ru

Назаровец остался без горячей воды из-за долгов

Его задолженность перед теплоэнергетиками составила 58 тысяч рублей.

Многотысячная задолженность жителя города Назарово стала причиной ограничения подачи в его квартиру горячей воды. Жилищная организация, при содействии Красноярского филиала Сибирской теплосбытовой компании (СТК, входит в группу СГК), прекратила поставку коммунального ресурса до полного погашения долга.

Собственнику квартиры заблаговременно, в начале августа 2017 года, вручили уведомление о наличии дебиторской задолженности и о предстоящем отключении услуг. После получения документа долг неплательщика сократился почти на 15 тысяч рублей, однако не был полностью погашен. К моменту ограничения горячего водоснабжения текущая задолженность недобросовестного потребителя по оплате коммунальных услуг перед Сибирской генерирующей компанией составляла свыше 58 тысяч рублей, включая пени.

Перед принятием крайних мер неоплаченная сумма была подтверждена судебными решениями, которые вступили в законную силу. В настоящий момент они находятся на исполнении в отделе судебных приставов по Назаровскому району.

Наряду с арестом имущества судебными приставами и ограничением выезда за пределы страны, отключение горячей воды в квартирах является весьма действенным способом вразумить злостных неплательщиков, отмечают в компании.

«Предвидя дополнительные расходы, многие собственники, получив требование о погашении задолженности, стараются ее ликвидировать, — рассказывает начальник управления теплосбытовой деятельности Красноярского филиала СТК по городу Назарово Роман Удович. — Если требование остается без внимания, то управляющая компания, при нашем содействии, отключает подачу коммунального ресурса должнику. Для обратного подключения к горячей воде потребителю необходимо не только погасить долг и пени, но и оплатить обратное подключение к коммунальной услуге».

Мероприятия по принудительному взысканию задолженности проводятся в строгом соответствии с действующим законодательством. Порядок ограничения поставки коммунальных ресурсов прописан в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства.

Исполнитель вправе ограничить или приостановить оказание коммунальной услуги, если просрочка платежа за нее составила два месяца. При этом отопление у должников не ограничивается.

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