Турпоток на Ольхон увеличился почти в 2,5 раза с пуском нового парома

Это в 2,48 раза больше, чем годом ранее, тогда количество перевезенных составило 110 тыс. человек. Об этом 8 ноября «Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства. За нынешний сезон паромы перевезли 71,3 тыс. машин, в прошлом году — 30,4 тыс. Увеличение потока стало возможным после запуска третьего парома «Семён Батагаев».

Все три парома («Дорожник», «Ольхонские ворота» и «Семен Батагаев») выполнили 6349 рейсов в навигацию 2017 года. Последний паром выполнил 2119 рейсов. Всего на работу трёх паромов в этом году выделено из бюджета Иркутской области почти 104,4 млн рублей.

Скопление машин на паромной переправе — нерегулируемый процесс, напрямую зависит и от погоды. Поэтому количество автотранспорта в очереди в различные дни значительно разнится и достигает примерно 150. Лето ознаменовалось поломкой нового парома в самый разгар туристического сезона — 29 июля. Тогда очередь скопилась такая огромная — до 700 машин, что многим пришлось ночевать на паромной переправе, пока правительство Иркутской области не распорядилось, чтобы два оставшихся парома выполняли рейсы круглосуточно.

ВСРП связалось с заводом-изготовителем электронной системы дистанционного автоматического управления левым двигателем, которая дала сбой на новом пароме, поскольку поломка произошла в период действия гарантийных обязательств. На Ольхон прибыли инженеры и техники завода-изготовителя электронной системы, а вечером того же дня все сбои были устранены и проведен тестовый рейс. Второго августа в 7:00 «Семен Батагаев» снова вышел на маршрут.