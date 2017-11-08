В Ташкенте стартовала выставка-ярмарка Made in Uzbekistan
В Ташкенте стартовала
В Ташкенте стартовала
По данным организаторов, на выставке отечественные производители представляют изделия легкой промышленности, фармацевтической, нефтегазовой, продовольственной,
Создана возможность для участников и посетителей выставки получить сведения об инновационных проектах, внедряемых в производственные отрасли.
На
В рамках выставки будут проведены презентации с видеоматериалами о предприятиях и производимой ими продукции, а также семинары, демонстрация продукции и услуг. Будет создана возможность на месте заключать договоры, в том числе с иностранными партнерами.