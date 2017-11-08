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07:19 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Ташкенте стартовала выставка-ярмарка Made in Uzbekistan

В Ташкенте стартовала выставка-ярмарка достижений экономической сферы Узбекистана Made in Uzbekistan.

Источник: Uzdaily.uz

По данным организаторов, на выставке отечественные производители представляют изделия легкой промышленности, фармацевтической, нефтегазовой, продовольственной, кожевенно-обувной, строительной, автомобилестроительной, химической промышленности, товары народного потребления, электротехнику, продукцию сферы телекоммуникаций и информационных технологий, агропромышленности, образовательные услуги и многое другое.

Создана возможность для участников и посетителей выставки получить сведения об инновационных проектах, внедряемых в производственные отрасли.

Выставке-ярмарке также принимают участие представители отечественных и зарубежных деловых кругов, крупных компаний, частных предприятий.

На выставке-ярмарке принимают участие 220 отечественных производителей, демонстрируются более 10 тысяч видов готовой продукции, комплектующих и материалов в сфере машиностроения, автомобилестроения, электротехники, строительства, металлургии, химической, нефтегазовой, пищевой и легкой промышленности, фармацевтики.

В рамках выставки будут проведены презентации с видеоматериалами о предприятиях и производимой ими продукции, а также семинары, демонстрация продукции и услуг. Будет создана возможность на месте заключать договоры, в том числе с иностранными партнерами.

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