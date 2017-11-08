В Ташкенте стартовала выставка-ярмарка Made in Uzbekistan

Источник: Uzdaily.uz

По данным организаторов, на выставке отечественные производители представляют изделия легкой промышленности, фармацевтической, нефтегазовой, продовольственной, кожевенно-обувной, строительной, автомобилестроительной, химической промышленности, товары народного потребления, электротехнику, продукцию сферы телекоммуникаций и информационных технологий, агропромышленности, образовательные услуги и многое другое.

Создана возможность для участников и посетителей выставки получить сведения об инновационных проектах, внедряемых в производственные отрасли.

Выставке-ярмарке также принимают участие представители отечественных и зарубежных деловых кругов, крупных компаний, частных предприятий.

На выставке-ярмарке принимают участие 220 отечественных производителей, демонстрируются более 10 тысяч видов готовой продукции, комплектующих и материалов в сфере машиностроения, автомобилестроения, электротехники, строительства, металлургии, химической, нефтегазовой, пищевой и легкой промышленности, фармацевтики.