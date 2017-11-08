В Самарканде открылся центр предвыездной подготовки трудовых мигрантов
7 ноября в Самарканде состоялось открытие Центра предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Российскую Федерацию. В торжественной церемонии приняла участие делегация
7 ноября в Самарканде состоялось открытие Центра предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Российскую Федерацию. В торжественной церемонии приняла участие делегация
В ее состав вошли
В Центре будут приниматься заявки российских работодателей, по которым будет осуществляться предвыездное собеседование трудовых мигрантов, и их последующая отправка в Россию.
Как известно, в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в Россию подписано соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России. Открытие центра состоялось в рамках реализации данного соглашения.
В церемонии открытия Центра с узбекской стороны участвовали хоким Самарканда Ф. Рахимов, представители общественности города, а также представители Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Минтруде.
Следует отметить, что Агентство по вопросам внешней трудовой миграции активно вело работу по созданию механизмов реализации соглашения. Агентством провело ряд переговоров и встреч, в частности, с