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07:18 (мск), источник: Kommersant.uz

В Самарканде открылся центр предвыездной подготовки трудовых мигрантов

7 ноября в Самарканде состоялось открытие Центра предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Российскую Федерацию. В торжественной церемонии приняла участие делегация Санкт-Петербурга.

Источник: Kommersant.uz

В ее состав вошли вице-губернатор города А. Митянина, председатель Комитета по труду и занятости Д. Чернейко, директор Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр трудовых ресурсов» А. Чистяков, а также члены правительства Санкт-Петербурга.

В Центре будут приниматься заявки российских работодателей, по которым будет осуществляться предвыездное собеседование трудовых мигрантов, и их последующая отправка в Россию.

Как известно, в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в Россию подписано соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России. Открытие центра состоялось в рамках реализации данного соглашения.

В церемонии открытия Центра с узбекской стороны участвовали хоким Самарканда Ф. Рахимов, представители общественности города, а также представители Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Минтруде.

Следует отметить, что Агентство по вопросам внешней трудовой миграции активно вело работу по созданию механизмов реализации соглашения. Агентством провело ряд переговоров и встреч, в частности, с Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр трудовых ресурсов» с целью развития дальнейшего взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества в сфере внешней трудовой миграции.

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