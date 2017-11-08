В Самарканде открылся центр предвыездной подготовки трудовых мигрантов

Источник: Kommersant.uz

В ее состав вошли вице-губернатор города А. Митянина, председатель Комитета по труду и занятости Д. Чернейко, директор Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр трудовых ресурсов» А. Чистяков, а также члены правительства Санкт-Петербурга.

В Центре будут приниматься заявки российских работодателей, по которым будет осуществляться предвыездное собеседование трудовых мигрантов, и их последующая отправка в Россию.

Как известно, в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в Россию подписано соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России. Открытие центра состоялось в рамках реализации данного соглашения.

В церемонии открытия Центра с узбекской стороны участвовали хоким Самарканда Ф. Рахимов, представители общественности города, а также представители Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Минтруде.