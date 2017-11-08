В Московском регионе будет без осадков и до 6 градусов тепла

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сухая, прохладная погода ожидается в Московском регионе в среду. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Температура в Москве составит 2−4 градусов, по области — от 1 до 6 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, северо-западный 2−7 м/с.

В четверг будет облачно с прояснениями и вновь без осадков. Ночью в столице столбики термометров покажут минус 2-ноль, в Подмосковье будет от минус 5 до ноля градусов. Днем в столице воздух прогреется до 1−3 градусов, по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго- западный 2−7 м/с.