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06:44 (мск), источник: VLADNEWS

Шведский хоккеист стал тренером приморского «Адмирала»

Новому руководителю клуба дали важное поручение.

51-летний Фредрик Стиллман продолжит руководить приморским хоккейным клубом «Адмиралом» в качестве главного тренера. С 2015 года шведский хоккеист входит в тренерский штаб клуба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прес-службу хоккейного клуба «Адмирал».

«Решением владельцев и руководства клуба Стиллман утверждён в должности главного тренера. До конца сезона руководить командой будет именно он. При этом задача на сезон остается прежней — попадание в плей-офф», — рассказал генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов.

Фредрик Стиллман 10 октября сменил на посту главного тренера команды Александра Андриевского. Под руководством шведа, с 2015 года занимавшегося в команде работой с защитниками, «Адмирал» в 10 матчах одержал шесть побед.

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