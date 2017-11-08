Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть "священной коровы": удар по газовой системе Украины - СМИ
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
8 ведер цемента вылили на Вечный огонь у памятника погибшим в ВОВ
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
СМИ: журналист объяснил, чем опасен «Искандер» для ПРО США
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Убийство в кукольном домике
07:06 (мск), источник: Zakon.kz

В Астане введены дополнительные автобусы по маршруту № 17

Количество единиц общественного транспорта по указанному маршруту увеличилось на две, передает медиацентр столичного акимата со ссылкой на городское Управление пассажирского транспорта.

«На сегодняшний день автобусный маршрут № 17 обслуживает ТОО “Автобусный парк № 2”. С 6 октября текущего года количество графиков увеличилось с 9 единиц до 11», — говорится в сообщении.

Тем самым интервал движения в час пик сократился с 13 на 11 минут.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Экстрасенс Виктория Райдос назвала страну, которая погубит США
13 фото о том, что получается, когда за дело берется перфекционист
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
СМИ узнали о готовности Украины разорвать дипотношения с Россией
Трамп рассказал, как хочет добиться мира
Россия внесла в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Глобальная безработица: в каких профессиях роботы заменят людей
Погибла кошка премьера Новой Зеландии
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь