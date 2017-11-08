В Астане введены дополнительные автобусы по маршруту № 17
Количество единиц общественного транспорта по указанному маршруту увеличилось на две, передает медиацентр столичного акимата со ссылкой на городское Управление пассажирского транспорта.
Количество единиц общественного транспорта по указанному маршруту увеличилось на две, передает медиацентр столичного акимата со ссылкой на городское Управление пассажирского транспорта.
«На сегодняшний день автобусный маршрут № 17 обслуживает ТОО “Автобусный парк № 2”. С 6 октября текущего года количество графиков увеличилось с 9 единиц до 11», — говорится в сообщении.
Тем самым интервал движения в час пик сократился с 13 на 11 минут.