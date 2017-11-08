Гонконг назвали самым популярным направлением у туристов

Источник: Reuters

Аналитическая компания Euromonitor International назвала китайский Гонконг самым популярным туристическим направлением в 2017 году. Согласно данным компании на 1 сентября мегаполис посетили 26,6 млн человек. Об этом сообщается в рейтинге «Топ-100 городских направлений».

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​На втором месте Бангкок, который посетили 21,5 млн туристов, на третьем — Лондон, в котором побывали 19,2 млн. человек. Сингапур посетили 16,6 млн человек, Макао — 15,4 млн. Дубаи — 14,9 млн туристов, Париж — 14,4 млн, Нью-Йорк — 12,7 млн, Шеньчжень — 12,6 млн, Куала-Лумпур — 12,3 млн.

Семь городов из первой десятки находятся в Азии, два в Европе, один в Северной Америке. Если говорить о всем рейтинге, 41 город из Азии оказался в топ-100. В 2010 году в рейтинге было 34 города из Азии, в 2025 будет 47, предполагают авторы доклада. «Влияние внутреннего азиатского туризма, в большей степени из Китая, не может быть недооценено», — отмечается в докладе.

Топ-5 европейских городов, помимо уже упомянутых Лондона и Парижа, формируют Рим (9,5 млн туристов), Стамбул (8,6 млн туристов) и Прага (8,5 млн туристов).

В рейтинг попали два российских города — Москва и Санкт-Петербург. Столица России заняла 46 место, ее посетили 4,6 млн человек.

Петербург — 70 место, в нем побывали 2,85 млн человек.