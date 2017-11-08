Антитеррористические учения в Приморья доставили массу проблем автомобилистам
Многокилометровые пробки сковали трассу Владивосток — Находка.
Многокилометровые пробки сковали трассу Владивосток — Находка.
Автомобилистам Приморья вновь пришлось стоять в многокилометровой пробке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Причина замедленного движения — плановые антитеррористические мероприятия, которые проводит Национальный антитеррористический комитет. По словам автолюбителей, огромная пробка собирается от поселка Домашлино до КПП на выезде из города Фокино. Со стороны Владивостока в сторону Находки на данном участке также наблюдается затор — пробка сковала трассу уже возле города Большой Камень. Сообщение о транспортном коллапсе поступило еще ранним утром. Стоит отметить, что данные неудобства водителям придется потерпеть до завтрашнего вечера.
Напомним, проблемы с движением на трассе начались еще вчера. Как стало известно корреспонденту агентства, сотрудники ДПС тормозят каждый автомобиль для проверки.
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