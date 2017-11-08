В Новосибирске трехлетний ребенок заперся дома и не пускал родителей, об этом сообщается на странице муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

Родители мальчика отправились на улицу, чтобы выбросить мусор. Коварный малыш закрыл за родителями дверь на задвижку. А потом не хотел открывать. Родители обратились к спасателям МАСС.

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