В Новосибирске трехлетний ребенок заперся дома и не пускал родителей
Родители вышли на улицу выкинуть мусор, а коварный малыш закрыл дверь на задвижку и не открывал, на помощь пришли спасатели МАСС, рассказали в муниципальной
Родители вышли на улицу выкинуть мусор, а коварный малыш закрыл дверь на задвижку и не открывал, на помощь пришли спасатели МАСС, рассказали в муниципальной
В Новосибирске трехлетний ребенок заперся дома и не пускал родителей, об этом сообщается на странице муниципальной
Родители мальчика отправились на улицу, чтобы выбросить мусор. Коварный малыш закрыл за родителями дверь на задвижку. А потом не хотел открывать. Родители обратились к спасателям МАСС.
«Так как квартира находилась на первом этаже дома, спасатели проникли внутрь через пластиковое окно на балконе. Ребёнок всё время находился на балконе и наблюдал за действиями спасателей», — рассказали спасатели.