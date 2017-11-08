Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть "священной коровы": удар по газовой системе Украины - СМИ
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Из-за узнавшей об измене мужа экстренно посадили самолет
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
РФ отреагировала на заливку цементом Вечного огня в Киеве
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
Вдова Бодрова впервые рассказала о смерти своего мужа - СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12Убийство в кукольном домике
07:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске трехлетний ребенок заперся дома и не пускал родителей

Родители вышли на улицу выкинуть мусор, а коварный малыш закрыл дверь на задвижку и не открывал, на помощь пришли спасатели МАСС, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

В Новосибирске трехлетний ребенок заперся дома и не пускал родителей, об этом сообщается на странице муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

Родители мальчика отправились на улицу, чтобы выбросить мусор. Коварный малыш закрыл за родителями дверь на задвижку. А потом не хотел открывать. Родители обратились к спасателям МАСС.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Так как квартира находилась на первом этаже дома, спасатели проникли внутрь через пластиковое окно на балконе. Ребёнок всё время находился на балконе и наблюдал за действиями спасателей», — рассказали спасатели.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
СМИ узнали о готовности Украины разорвать дипотношения с Россией
Трамп рассказал, как хочет добиться мира
Россия внесла в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Глобальная безработица: в каких профессиях роботы заменят людей
Погибла кошка премьера Новой Зеландии
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь