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07:16 (мск), источник: АиФ Омск

На уборку омских улиц готовы выйти 300 единиц техники

С территории города уже вывезено около 6000 кубометров снега.

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Как сообщает сайт омской мэрии, муниципальные дорожные службы готовятся к возможному ухудшению погодных условий, которое, по прогнозам, будет сопровождаться усилением гололёда и снегопадами.

Сегодня в течение суток, в том числе ночью, на уборку омских дорог готово выйти порядка 300 единиц специальной техники.

«Создана система, которая позволит оперативно выводить на улицы города практически всю имеющуюся в распоряжении муниципалитета технику для уборки снега и обработки объектов противогололёдными материалами. На особом контроле — пешеходные переходы и остановки общественного транспорта, а также мосты, путепроводы, подземные переходы», — отметил и. о. мэра Сергей Фролов.

По информации департамента городского хозяйства, с территории Омска уже вывезено 6000 кубометров снега.

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