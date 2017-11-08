На уборку омских улиц готовы выйти 300 единиц техники

Как сообщает сайт омской мэрии, муниципальные дорожные службы готовятся к возможному ухудшению погодных условий, которое, по прогнозам, будет сопровождаться усилением гололёда и снегопадами.

Сегодня в течение суток, в том числе ночью, на уборку омских дорог готово выйти порядка 300 единиц специальной техники.

«Создана система, которая позволит оперативно выводить на улицы города практически всю имеющуюся в распоряжении муниципалитета технику для уборки снега и обработки объектов противогололёдными материалами. На особом контроле — пешеходные переходы и остановки общественного транспорта, а также мосты, путепроводы, подземные переходы», — отметил и. о. мэра Сергей Фролов.