Мультфильм хабаровской школьницы признали лучшим на международном уровне

Анимационный ролик хабаровской школьницы признали лучшим в номинации «Социальная реклама» на международном кинофестивале для детей и взрослых CINEMA CAMP — 2017. Международное жюри оценило экологический посыл и качество исполнения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Фестиваль в Казани организовали кинокомпания Lion Productions и международная детская киношкола «Юный режиссер», чтобы отыскать талантливых начинающих деятелей художественного медиапространства.

Работа над двухминутным роликом «Прости, не заметил» заняла у автора работы Эмилии Самойловой около двух месяцев. Социальный мультфильм создавался на занятиях в хабаровский краевом центре развития творчества детей и юношества под руководством педагога Михаила Исаева.

Ученица школы № 80 в своей работе старается обратить внимание зрителей на негативное влияние человека на экологию.

«В 3D MAX работаю около года. Еще много вещей не знаю, но продолжаю усердно осваивать программу. Раньше создавала небольшие проекты в 2d программах. Однако считаю, что за 3D — будущее», — поделилась с корреспондентом агентства начинающий режиссёр-мультипликатор.

Перспективу в 3D Эмилия видит, как для всей сферы анимационного кино, так и для своей будущей карьеры. Сейчас девочка заканчивает 11 класс, а в будущем надеется поступить во ВГИК на режиссёра мультимедиа.