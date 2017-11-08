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07:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Лагутенко опасается, что люди не узнают светлую сторону России

Фронтмен «Мумий Тролля» Илья Лагутенко готовится к «Русским сезонам» в Японии и фестивалю Far From Moscow — 2017, который пройдет в Токио, сообщает Deita. ru.

Фронтмен «Мумий Тролля» Илья Лагутенко готовится к «Русским сезонам» в Японии и фестивалю Far From Moscow — 2017, который пройдет в Токио, сообщает Deita.ru.

«Я последовательно занимаюсь популяризацией и продвижением современной российской музыкальной культуры. Уже упоминал, что во Владивостоке уже пять лет проходит международный фестиваль-конференция V-ROX, где у молодых артистов из России есть возможность не только выступить перед интернациональной аудиторией, но и познакомиться с международным профессиональным музыкальным сообществом», — отметил Лагутенко важность предстоящего события.

«Наша команда ездит по разным странам с презентациями и рассказами о Владивостоке и фестивале. Это полностью инициатива команды группы “Мумий Тролль”. У нас нет никаких постоянных спонсоров, лишь собственное видение того, что в противном случае в мире будет не с кем поговорить через 20 лет, люди просто не будут ничего знать о нас», — считает Илья Лагутенко.

Отметим, что фестиваль российской культуры пройдет в Японии в ноябре. Вопреки первоначальной информации, ни одной музыкальной группы из Владивостока на фестивале представлено не будет.

Василий Кучин

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