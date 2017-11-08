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07:32 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Мокрый снег и гололедица вернутся на Южный Урал

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Челябинской области осадки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 87% 765 мм рт. ст. 6 м/с

По сведениям Челябинского Гидрометцентра, 8, 9 и 10 ноября в регионе ожидается мокрый снег, местами гололедица. Ночные температуры в ближайшие сутки составят от 0 до -5, днем потеплеет до +6. Завтра, 9 ноября, ночью до -7 и до +2 градусов днем. 10 ноября также местами пройдет мокрый снег, днем синоптики обещают от 0 до -5.

В Челябинске мокрый снег возможен 9 ноября, в остальные дни сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Сегодня днем воздух прогреется до 3 градусов тепла, завтра прогнозируют от 0 до +2, в пятницу, 10 ноября, максимальная температура днем составит +1.

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