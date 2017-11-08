Мокрый снег и гололедица вернутся на Южный Урал

По сведениям Челябинского Гидрометцентра, 8, 9 и 10 ноября в регионе ожидается мокрый снег, местами гололедица. Ночные температуры в ближайшие сутки составят от 0 до -5, днем потеплеет до +6. Завтра, 9 ноября, ночью до -7 и до +2 градусов днем. 10 ноября также местами пройдет мокрый снег, днем синоптики обещают от 0 до -5.