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07:24 (мск), источник: СуперОмск

Омичей ждет плохая погода и сильный гололед

Администрация города готовится к ухудшению погодных условий.

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В ближайшее время на уборку омских улиц выйдет 300 единиц специальной техники. Администрация города готовится к ухудшению погодных условий и усилению гололедных явлений. Также возможны сильные снегопады. В течение ближайших суток к работе готовят комбинированные дорожные машины, самосвалы, трактора с плужно-щеточным оборудованием и снегопогрузчики.

«В бюджетных учреждениях “Управление дорожного хозяйства и благоустройства” и “Эксплуатация объектов внешнего благоустройства” создана система, которая позволит оперативно выводить на улицы города практически всю имеющуюся в распоряжении муниципалитета технику для уборки снега и обработки объектов противогололедными материалами», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

На особом контроле находится уборка пешеходных переходов, остановок, мостов, путепроводов и подземных переходов. С территории Омска уже успели вывезти 6000 кубометров снега. Накануне уборка снега велась на проспекте Маркса, Иртышской набережной, площади Серова, улицах 6-й Шинной, Романенко, 50 лет Профсоюзов, Жукова, Гагарина, Интернациональной, на Комсомольском и Фрунзенских мостах.

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