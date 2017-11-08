Омичей ждет плохая погода и сильный гололед

В ближайшее время на уборку омских улиц выйдет 300 единиц специальной техники. Администрация города готовится к ухудшению погодных условий и усилению гололедных явлений. Также возможны сильные снегопады. В течение ближайших суток к работе готовят комбинированные дорожные машины, самосвалы, трактора с плужно-щеточным оборудованием и снегопогрузчики.

«В бюджетных учреждениях “Управление дорожного хозяйства и благоустройства” и “Эксплуатация объектов внешнего благоустройства” создана система, которая позволит оперативно выводить на улицы города практически всю имеющуюся в распоряжении муниципалитета технику для уборки снега и обработки объектов противогололедными материалами», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.