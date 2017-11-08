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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбасские врачи получили государственные награды

Приказ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Юрий Снигирев и Александр Елисеев получили государственные награды с присвоением звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, губернатор Аман Тулеев наградил Юрия Снигирева и Александра Елисеева за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие здравоохранения в Кузбассе.

Врач-хирург Юрий Снигирев работает в медицине более 35 лет, из них 16 лет занимает должность главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 5. Юрий Снигирев впервые в в Кузбассе начал делать видеолапароскопические операции и сам лично ежегодно выполняет более 100 полостных объемных операций. Детский хирург Александр Елисеев работает в здравоохранении более 40 лет. В настоящее время является заведующим хирургическим отделением Кемеровской областной детской клинической больницы. Ежегодно Александр Елисеев выполняет более 450 операций высокой степени сложности.

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