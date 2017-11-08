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10:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцам на два дня запретили ездить по площади Павших борцов

Площадь Павших борцов будет недоступна для автомобилистов 8 и 10 ноября в Центральном районе Волгограда.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, 8 ноября движение будет перекрыто с 07:00 до 20:00, а 10 ноября — с 07:00 до 18:00. Кроме того, в это время перекроют улицу Мира в границах улиц Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической, а также проспекта Ленина.

Объехать перекрытые участки дорог можно будет по улицам Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской и проспекту Ленина.

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