Волгоградцам на два дня запретили ездить по площади Павших борцов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, 8 ноября движение будет перекрыто с 07:00 до 20:00, а 10 ноября — с 07:00 до 18:00. Кроме того, в это время перекроют улицу Мира в границах улиц Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической, а также проспекта Ленина.