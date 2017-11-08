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08:08 (мск), источник: РБК

Умер пилотировавший корабль во время экспедиции на Луну астронавт

В США в возрасте 88 лет скончался астронавт Ричард Гордон, который в 1969 году облетел вокруг Луны на космическом корабле «Аполлон-12». Об этом сообщается на сайте NASA.

Источник: NASA

Как отмечается в сообщении, Гордон умер в понедельник, 6 ноября.

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Гордон родился в 1929 году в городе Сиэтл. В 1951 году он получил степень бакалавра химии в Вашингтонском университете. В 1953 году он стал военным летчиком, а в 1963 — астронавтом. За свою карьеру он провел 316 часов в космосе. В 1966 году он пилотировал космический корабль «Джемини-11», который находился на земной орбите около трех дней. Во время этого полета Гордон два раза вышел в космос.

Второй свой полет астронавт совершил в 1969 году в качестве пилота космического корабля «Аполлон-12». Во время лунной миссии он пилотировал корабль на окололунной орбите во время второй высадки человека на Луну. Всего он провел на орбите спутника земли 31 час.

Как сообщается на сайте NASA, Гордон был заявлен в качестве командира корабля и лунного модуля «Аполлон-18», полет которого так и не состоялся. Гордон ушел в отставку в 1972 году.

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