Умер пилотировавший корабль во время экспедиции на Луну астронавт

Источник: NASA

Как отмечается в сообщении, Гордон умер в понедельник, 6 ноября.

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Гордон родился в 1929 году в городе Сиэтл. В 1951 году он получил степень бакалавра химии в Вашингтонском университете. В 1953 году он стал военным летчиком, а в 1963 — астронавтом. За свою карьеру он провел 316 часов в космосе. В 1966 году он пилотировал космический корабль «Джемини-11», который находился на земной орбите около трех дней. Во время этого полета Гордон два раза вышел в космос.

Второй свой полет астронавт совершил в 1969 году в качестве пилота космического корабля «Аполлон-12». Во время лунной миссии он пилотировал корабль на окололунной орбите во время второй высадки человека на Луну. Всего он провел на орбите спутника земли 31 час.