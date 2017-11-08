Красноярские врачи ставят на ноги пациентов с травмами таза

На операционном столе — 34-летний мужчина с Сахалина. Во время производственных работ он сорвался с высоты. В итоге кости таза раздроблены, одна нога короче другой. Сложность в том, что травма застарелая, больше двух с половиной месяцев прошло. Тем не менее, прогнозы хирургов благоприятные, пациенту повезло оказаться в хороших руках.



«Даже статистика того, сколько хирургов в России владеет тазовой хирургией, уже говорит об этом. Я знаю около 50 человек по всей России. Сложная хирургия, в том плане, что крестцовые сплетения, нервы, богатое сосудистое кровоснабжение», — отметил травматолог-ортопед Красноярской краевой клинической больницы Алексей Мыльников.



«Практически в большинстве случаев травмы таза являются наиболее жизнеугрожающими и наиболее инвалидизирующими. Ранее и, к сожалению, где-то до сих пор такие повреждения не оперируются», — пояснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением Красноярской краевой клинической больницы Алексей Лубнин.



Красноярская краевая клиническая больница — единственная в Сибири, где пациентов с переломом таза ставят на ноги. Раньше с подобными проблемами приходилось ехать в столицу либо в специализированную клинику в Екатеринбурге. Владимира Жукова прооперировали меньше недели назад. Сидеть начал уже на следующий день, а сегодня первая попытка встать на ноги. Учиться ходить придётся заново. Сначала костыли, затем небольшие дистанции. Через полгода занятий пациент сможет вернуться к привычному образу жизни.



Среди общего числа переломов повреждения костей таза встречаются всего в десяти процентах случаев. Но потребность в подобных операциях большая. Такие переломы часто получают при автомобильных авариях или занятиях экстремальными видами спорта. Теперь появился шанс на восстановление.





Владимир ЖАРИНОВ



