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07:58 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярские врачи ставят на ноги пациентов с травмами таза

Красноярские врачи теперь смогут вернуть подвижность пациентам с травмами таза. Уникальные операции начали проводить в краевой клинической больнице. Первые два пациента идут на поправку.

Источник: Вести - Красноярск

На операционном столе — 34-летний мужчина с Сахалина. Во время производственных работ он сорвался с высоты. В итоге кости таза раздроблены, одна нога короче другой. Сложность в том, что травма застарелая, больше двух с половиной месяцев прошло. Тем не менее, прогнозы хирургов благоприятные, пациенту повезло оказаться в хороших руках.

«Даже статистика того, сколько хирургов в России владеет тазовой хирургией, уже говорит об этом. Я знаю около 50 человек по всей России. Сложная хирургия, в том плане, что крестцовые сплетения, нервы, богатое сосудистое кровоснабжение», — отметил травматолог-ортопед Красноярской краевой клинической больницы Алексей Мыльников.

«Практически в большинстве случаев травмы таза являются наиболее жизнеугрожающими и наиболее инвалидизирующими. Ранее и, к сожалению, где-то до сих пор такие повреждения не оперируются», — пояснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением Красноярской краевой клинической больницы Алексей Лубнин.

Красноярская краевая клиническая больница — единственная в Сибири, где пациентов с переломом таза ставят на ноги. Раньше с подобными проблемами приходилось ехать в столицу либо в специализированную клинику в Екатеринбурге. Владимира Жукова прооперировали меньше недели назад. Сидеть начал уже на следующий день, а сегодня первая попытка встать на ноги. Учиться ходить придётся заново. Сначала костыли, затем небольшие дистанции. Через полгода занятий пациент сможет вернуться к привычному образу жизни.

Среди общего числа переломов повреждения костей таза встречаются всего в десяти процентах случаев. Но потребность в подобных операциях большая. Такие переломы часто получают при автомобильных авариях или занятиях экстремальными видами спорта. Теперь появился шанс на восстановление.


Владимир ЖАРИНОВ

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