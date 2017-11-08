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07:59 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярск пришла зима

В Красноярск пришла зима. По обещаниям синоптиков, в краевом центре уже установился постоянный снежный покров, таять снег не будет. Когда ждать первых заморозков?

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 93% 765 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Вести - Красноярск

До того как зима окончательно вступит в свои права и морозы придут в Красноярск, у жителей города есть ещё время наслаждаться снегом, не замерзая. Сейчас в городе около -3оС, ночью похолодает до -6оС.

Всю неделю будет идти небольшой снег. В целом в будни температура продолжит колебаться в этих значениях, а вот к выходным горожанам стоит поискать в гардеробе вещи потеплее: в субботу днём похолодает до -10 градусов, в воскресенье станет ещё холоднее -14.

«Где-то в 20-х числах будет прохладный период — 3−4 дня, когда ночные температуры понизятся до -20оС. В дальнейшем опять произойдёт повышение к концу месяца: ночью -10−15, днём -4−9», — рассказала ведущий специалист Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.

В целом же специалисты отмечают, что ноябрь будет довольно мягким для сибиряков, температурный режим либо в пределах нормы, либо даже чуть выше нормы.


Анастасия ЦЫГАНКОВА

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