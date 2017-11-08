В Красноярск пришла зима

До того как зима окончательно вступит в свои права и морозы придут в Красноярск, у жителей города есть ещё время наслаждаться снегом, не замерзая. Сейчас в городе около -3оС, ночью похолодает до -6оС.



Всю неделю будет идти небольшой снег. В целом в будни температура продолжит колебаться в этих значениях, а вот к выходным горожанам стоит поискать в гардеробе вещи потеплее: в субботу днём похолодает до -10 градусов, в воскресенье станет ещё холоднее -14.



«Где-то в 20-х числах будет прохладный период — 3−4 дня, когда ночные температуры понизятся до -20оС. В дальнейшем опять произойдёт повышение к концу месяца: ночью -10−15, днём -4−9», — рассказала ведущий специалист Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова.



В целом же специалисты отмечают, что ноябрь будет довольно мягким для сибиряков, температурный режим либо в пределах нормы, либо даже чуть выше нормы.





Анастасия ЦЫГАНКОВА



