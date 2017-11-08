В Екатеринбурге появится новый трамвайный маршрут до Солнечного

В планах городской администрации построить новую трамвайную ветку до микрорайона «Солнечный», которая соединится с веткой на улицах Окружной и Солнечной. Как отмечает первый заместитель администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко, строительство трамвайной ветки позволит жителям нового микрорайона свободно добираться до станции метро «Ботаническая».

Сейчас обсуждается, какой маршрут будет запущен по этой ветке, но скорее всего это будет маршрут № 34. Решение об этом примут на заседании рабочей группы через две недели. Кроме этого, решается, какой тип подвижного состава будет курсировать по ветке. Рассматриваются такие варианты, как на автономном ходу при помощи аккумуляторов или использования вагонов с контактной сетью. После этого начнется работа по разработке проектной документации.