В Екатеринбурге появится новый трамвайный маршрут до Солнечного
Решение будет принято через две недели.
Решение будет принято через две недели.
Власти Екатеринбурга обсуждают вопрос о запуске нового трамвайного маршрута до строящегося микрорайона «Солнечный». Решение примут на следующем заседании рабочей группы, сообщает в среду, 8 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».
В планах городской администрации построить новую трамвайную ветку до микрорайона «Солнечный», которая соединится с веткой на улицах Окружной и Солнечной. Как отмечает первый заместитель администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко, строительство трамвайной ветки позволит жителям нового микрорайона свободно добираться до станции метро «Ботаническая».
Сейчас обсуждается, какой маршрут будет запущен по этой ветке, но скорее всего это будет маршрут № 34. Решение об этом примут на заседании рабочей группы через две недели. Кроме этого, решается, какой тип подвижного состава будет курсировать по ветке. Рассматриваются такие варианты, как на автономном ходу при помощи аккумуляторов или использования вагонов с контактной сетью. После этого начнется работа по разработке проектной документации.