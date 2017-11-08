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08:00 (мск), источник: СуперОмск

Омичи увольняются чаще, чем устраиваются на работу

Омскстат опубликовал сведения о приеме и увольнении работников омских организаций, а также о неполной занятости работников за третий квартал 2017 года.

Согласно статистическим данным, в омских организациях, где работает больше 15 человек, общее число выбывших за три месяца работников на 1% превысило количество трудоустроившихся на 338 человек, что составляет 1%. Так, в 3 квартале текущего года на работу было принято 8,4% от общего числа работников, а уволено — 8,5%.

При этом, чаще всего работники увольняются по собственному желанию — таких 74,1%.

Численность требуемых работников на вакантные рабочие места по состоянию на 1 октября 2017 года составляла 9970 человек.

Кроме того, по данным ведомства, численность не полностью занятых работников в 3 квартале 2017 года составляла 14610 человек, а 39618 работников по письменному заявлению находились в отпусках без сохранения заработной платы.

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