Омичи увольняются чаще, чем устраиваются на работу

Согласно статистическим данным, в омских организациях, где работает больше 15 человек, общее число выбывших за три месяца работников на 1% превысило количество трудоустроившихся на 338 человек, что составляет 1%. Так, в 3 квартале текущего года на работу было принято 8,4% от общего числа работников, а уволено — 8,5%.

При этом, чаще всего работники увольняются по собственному желанию — таких 74,1%.

Численность требуемых работников на вакантные рабочие места по состоянию на 1 октября 2017 года составляла 9970 человек.