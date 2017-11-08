Видео с отмыванием старинной картины от грязи поразило соцсети

Видео продолжает набирать сотни тысяч лайков и репостов. В ролике на полотно наносят специальную мазь, после чего слой грязи легко убирают.

Произведение, на котором изображена дама в красном платье, Молд приобрел на одном из аукционов. После этого его галерея занялась реставрацией работы. Про модель известно только то, что в 1618 году, когда было написано полотно, ей было 36 лет.