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08:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске ЦСМ нашел некачественное топливо на двух заправках

В рамках проверки качества бензина в крае взяли 6 проб.

Специалисты ФБУ «Красноярский ЦСМ» подвергли исследованиям бензин марки Регуляр-92 («АИ-92-К5»).

Топливо проверили на соответствие ТР ТС 013/2011, ГОСТ по следующим показателям: концентрация серы, объёмная доля бензола, октановое число, фракционный состав, плотность и другим показателям.

В двух из исследованных 6 образцов топлива были обнаружены отклонения от стандартов. На заправке «Стандарт 24» бензин не соответствует заявленному октановому числу. На заправке КНП ООО «КиТ» обнаружено превышение концентрации серы.

Кроме того, Красноярский край одновременно установил рекорд и антирекорд стоимость литра топлива. В то время, как в среднем цена на АИ-92 по СФО составляет 35,8 рублей, у нас его продают и за 34,9 рубля и за 37 рублей.

Всего было проверено 38 образцов топлива из СФО.

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