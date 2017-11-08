В Красноярске ЦСМ нашел некачественное топливо на двух заправках

В двух из исследованных 6 образцов топлива были обнаружены отклонения от стандартов. На заправке «Стандарт 24» бензин не соответствует заявленному октановому числу. На заправке КНП ООО «КиТ» обнаружено превышение концентрации серы.

Кроме того, Красноярский край одновременно установил рекорд и антирекорд стоимость литра топлива. В то время, как в среднем цена на АИ-92 по СФО составляет 35,8 рублей, у нас его продают и за 34,9 рубля и за 37 рублей.