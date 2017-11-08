Инвесторов не интересуют исторические особняки в Хабаровске

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В дальневосточной столице на торги выставлены исторические особняки, однако аукционы не проходят — сроки приёма заявок на приобретение зданий постоянно сдвигают. Дома с историей не привлекают инвесторов.

«Усадьбу Богданова мы не продали. Сегодня последний день подачи заявок на участие в конкурсе по этому объекту. Заявок пока не поступило. Если до 17:00 их не будет, то завтра, скорее всего, мы объявим новый конкурс», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный специалист отдела приватизации и аренды имущества департамента муниципальной собственности администрации города Ольга Сиденок.

Оценка рыночной стоимости объекта действительна в течение полугода. За это время специалисты отдела приватизации выставляют его на конкурс максимальное количество раз. Если лот никто не приобретёт, придётся проводить новую оценку и пересматривать стоимость особняка и прилегающей территории.

Агентство писало, что усадьбу Богданова администрация города готова продать за один рубль. Вместе с ним с молотка уйдёт и земельный участок, стоимость которого — 9 миллионов 250 тысяч рублей. Прежде за него просили в два раза больше.

Такая же ситуация складывается с особняком на улице Ким Ю Чена, 9. Стартовая цена лота составляет 21 миллион 688 тысяч рублей. Аукцион по продаже дореволюционного здания должен был состояться ещё 13 октября, однако из-за отсутствия заявок процедуру уже несколько раз переносили.

«Заявок на участие в аукционе не было, сейчас срок приёма продлён до 1 декабря, сами торги должны состояться 8 декабря. Если заявок так и не поступит, решение о дальнейшей судьбе здания примет специальная комиссия: либо продлит приём заявок, либо исключит объект из продажи», — отметил начальник отдела продажи государственного имущества и государственных закупок фонда имущества Александр Останин.