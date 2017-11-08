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08:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровская филармония с размахом отметит 100-летие революции

Возрастающий интерес к творениям советских композиторов наблюдается за пределами России.

«Роковые страницы истории» — так называется концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра (ДВАСО), который состоится 10 ноября в концертном зале Хабаровской краевой филармонии. Посвящён он 100-летию революции 1917-го года в России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Попробуем исполнить целый пласт советской музыки, — сказал главный дирижёр и художественный руководитель ДВАСО Антон Шабуров. — В программу концерта войдут: 12-я — одна из наиболее редко исполняемых симфоний Шостаковича «1917-й год», увертюра к опере «В бурю» Хренникова, симфоническая поэма Свечникова «Щорс», за которую он был удостоен Сталинской премии, танец моряков из балета «Красный мак» Глиера. По словам главного дирижёра, в наше время эта музыка практически забыта. Однако, как ни странно, за пределами России в последнее время наблюдается рост интереса к революционным творениям советских композиторов. Чем это вызвано и как воспринимать этот уникальный пласт отечественной музыкальной культуры сегодня, расскажет Антон Шабуров.

«Роковыми страницами истории» Дальневосточный академический симфонический оркестр откроет цикл концертом под названием «Встречи с главным дирижёром».
— Это экспериментальный проект не только для филармонии, но и меня самого, — уточнил Антон Шабуров. — Буду выступать не только в роли дирижёра, но и рассказчика, познакомлю публику с сочинениями, которые редко исполнялись в Хабаровске либо не звучали вовсе. Напомним, Антон Шабуров был выбран на должность главного дирижера ДВАСО конкурсной комиссией ещё в феврале. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», 33-летний музыкант из Екатеринбурга, с отличием окончил Уральскую и Московскую консерватории, а с 2009 года являлся постоянным дирижёром московского симфонического оркестра «Глобалис», а также художественным руководителем и главным дирижёром Симфонического оркестра Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского.

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